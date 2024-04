The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.04.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.04.2024



ISIN Name

CA34989B1094 FORZA LITHIUM CORP.

CA65250B3039 NEWRANGE GOLD CORP.

CA69938P1062 PARCELPAL LOGIS.INC. O.N.

GB00B03HDJ73 ESKEN LTD.

SE0016844831 VOLVO CAR AB B

US8321542073 SMITH MICRO SOFTW.DL-,001

