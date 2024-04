Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA34989B1094 Planet Green Metals Inc. 10.04.2024 CA72703V1004 Planet Green Metals Inc. 11.04.2024 Tausch 1:1

CA69938P1062 ParcelPal Logistics Inc. 10.04.2024 CA69938P2052 ParcelPal Logistics Inc. 11.04.2024 Tausch 10:1

CA65250B3039 Pinnacle Silver And Gold Corp. 10.04.2024 CA72350R1055 Pinnacle Silver And Gold Corp. 11.04.2024 Tausch 1:1

SE0016844831 Volvo Car AB 10.04.2024 SE0021628898 Volvo Car AB 11.04.2024 Tausch 1:1

US8321542073 Smith Micro Software Inc. 10.04.2024 US8321544053 Smith Micro Software Inc. 11.04.2024 Tausch 8:1

