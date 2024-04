Noch ist nichts entschieden: Es sieht aber so aus, als wenn der Aktienkurs der Smartbroker Holding nach der längeren Bodenbildung im Bereich um 6,50 Euro nun allmählich Richtung Norden ausschlägt. Das wiederum würde gut ins fundamentale Bild passen, denn die vielen Optimierungsarbeiten beim neu aufgesetzten Discountbroker Smartbroker+ kommen gut voran. Und: Auch im Medienbereich - ... The post Smartbroker Holding: Guter Zeitpunkt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...