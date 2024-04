ASML legte am Morgen nur befriedigende Zahlen vor, die nicht den außerordentlich hohen Erwartungen der Börse entsprechen. Auch die Jahresprognose hob man nicht an. Powell winkt ab. Die Inflation ist zu hoch und entwickelt sich nicht wie erwartet, was eine erste Zinssenkung weiter herauszögern wird. Adidas überrascht seine Aktionäre nachbörslich mit einer Erhöhung der Jahresprognose. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis sollen stärker als ursprünglich erwartet steigen.In Asien heißt es heute China gegen den Rest. ...

