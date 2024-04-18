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WKN: A0N9RJ | ISIN: AU000000ORM3 | Ticker-Symbol: B5Z
Frankfurt
15.06.22
20:00 Uhr
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AUSTRALIEN
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BITRUSH CORP--
CANADIAN GOLDCAMPS CORP0,1870,00 %
COINANALYST CORP0,0010,00 %
ELIXXER LTD0,8140,00 %
FIREFINCH LIMITED0,133-100,00 %
HELLO PAL INTERNATIONAL INC0,0670,00 %
I3 INTERACTIVE INC0,0130,00 %
ORION METALS LIMITED0,0200,00 %
PROTEAN ENERGY LIMITED0,0030,00 %
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