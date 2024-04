DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

AUSCANN GROUP HLDGS O.N. UVP AU000000AC89 BAW/UFN

AVZ MINERALS LTD. 3A2 AU000000AVZ6 BAW/UFN

ORION METALS LTD B5Z AU000000ORM3 BAW/UFN

PROTEAN ENERGY LTD. SHE1 AU000000POW6 BAW/UFN

FIREFINCH LTD N9F AU0000114522 BAW/UFN

AUSTRALIS CAPITAL INC. AC4 CA05259R1073 BAW/UFN

BELLROCK BRANDS INC. 0QV CA07987E1016 BAW/UFN

BITRUSH CORP. 0XSN CA09173X1096 BAW/UFN

CANADIAN GOLDCAMPS CORP. A68 CA1358702027 BAW/UFN

COINANALYST CORP. 1EO CA19260U1084 BAW/UFN

ELIXXER LTD 2LQ CA28660W2004 BAW/UFN

HELLO PAL INTERN. INC. 27H CA4234071054 BAW/UFN

I3 INTERACTIVE INC. F0O0 CA45073W1068 BAW/UFN

