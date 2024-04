Der DAX hat sich am Donnerstag weiter stabilisiert. Er pendelte im frühen Handel um die Marke von 17.800 Punkten. Wie in Asien, so widerstanden auch in Europa die Anleger dem Impuls aus den USA, Technologieaktien in größerem Ausmaß abzustoßen. Die Nervosität unter den Investoren hält allerdings weiter an und auch die BASF-Aktie muss aktuell mit Kursverlusten kämpfen."Wir sehen im Moment eine regelrechte Schaukelbörse. Von den bislang zwölf Handelstagen nach Ostern sind beim DAX sechs positiv ausgefallen ...

