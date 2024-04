EQS-News: MGI - Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

MGI - Media and Games Invest SE gibt Veröffentlichung seines Geschäfts- sowie seines Nachhaltigkeitsberichts für das Jahr 2023 bekannt



18.04.2024 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





18. April 2024 (08:10 CEST) - MGI - Media and Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: SE0018538068; Kürzel M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Segment ‚Scale' der Börse Frankfurt) hat seinen Geschäfts- sowie den Nachhaltigkeitsbericht für 2023 veröffentlicht. Die Berichte enthalten Informationen über die finanzielle Entwicklung, die strategischen Ziele und die Nachhaltigkeitsinitiativen von MGI für das Geschäftsjahr. Sowohl der Geschäftsbericht als auch der Nachhaltigkeitsbericht stehen auf der Website von MGI zur Verfügung, die unter folgendem Link zugänglich ist: www.mgi-se.com. Verantwortliche Parteien Die Informationen wurden durch die Vermittlung der unten genannten Kontaktpersonen zu dem von EQS Newswire, dem Nachrichtenverteiler von MGI, bei Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt zur Veröffentlichung eingereicht. Um weitere Informationen zu erhalten, können die nachstehend aufgeführten verantwortlichen Personen kontaktiert werden,. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Sören Barz

Head of Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, investor@mgi-se.com

www.mgi-se.com Danesh Zare

Senior Investor Relations Manager

+46 70 916 7932

danesh.zare@mgi-se.com Über MGI - Media and Games Invest SE MGI - Media and Games Invest SE (MGI) betreibt eine schnell wachsende, profitable Ad-Software-Plattform, die die weltweite Nachfrage von Werbetreibenden mit dem Angebot von Publishern abgleicht und gleichzeitig die Ergebnisse durch First-Party-Daten aus eigenen Spielen sowie KI-getriebenen Kontextdatenlösungen verbessert. MGI ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig. Durch Investitionen in organisches Wachstum und Innovation sowie gezielte M&A hat MGI einen One-Stop-Shop für programmatische Werbung aufgebaut, der es Unternehmen ermöglicht, Werbeplätze über alle digitalen Geräte (mobile Apps, Web, Connected TV und Digital Out of Home) zu kaufen und zu verkaufen, mit dem Ziel, Werbung besser zu machen. MGI ist als Societas Europaea in Schweden registriert (Registernummer 517100-0143), und die Aktien des Unternehmens sind am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Segment ‚Scale' der Börse Frankfurt notiert. Das Unternehmen hat drei besicherte Anleihen, die an der Nasdaq Stockholm und im Open Market der Frankfurter Börse notiert sind. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se .



18.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com