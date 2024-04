© Foto: picture alliance / MAXPPP | Mourad ALLILI



Laut John Rekenthaler, Vice President of Research bei Morningstar, sei das Investieren in die Trump-Media-Aktie "ein Akt des Glaubens". Worin er Risiken verortet."Der Grund, warum die Leute diese Aktie besitzen, ist, dass sie auf die eine oder andere Weise Donald Trump unterstützen. Es ist ein Akt des Glaubens", so Morningstar-Analyst Rekenthaler. Die Trump-Media-Aktie hat den Mittwochshandel mit einem Plus von knapp 16 Prozent beendet. Das Unternehmen wurde zum Börsenschluss mit 3,61 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Aktie war allerdings sehr volatil und liegt trotz der jüngsten Kursgewinne immer noch weit unter ihrem Höchststand von rund 66 US-Dollar Ende März. Zu dieser Zeit lag der …