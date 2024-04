Der Freitag war im Zuge der Entwicklungen im Nahen Osten von Unsicherheit geprägt. Zwar konnte der DAX die ersten größeren Verluste am Morgen schnell wieder wettmachen, am Ende blieb aber dennoch ein Minus von 0,6 Prozent auf 17.737,36 Zähler. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor noch etwas stärker. Er gab 0,8 Prozent auf 25.989,86 Punkte nach.Unter den Einzelwerten gingen die Aktie von Symrise (plus 1,7 Prozent), Qiagen (plus 1,2 Prozent) und die Papiere der Deutschen Bank (plus 1,0 Prozent) ...

