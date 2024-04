© Foto: Ding Ting/XinHua/dpa



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:45 Uhr, Schweiz: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Niederlande: Akzo Nobel, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Amadeus Fire, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Norwegen: DNB ASA, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Deutschland: OHB, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 08:00 Uhr, Finnland: Finnair, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Ferrexpo, Q1-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Associated British Foods, Halbjahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: …