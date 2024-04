Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA08208P1071 Benjamin Hill Mining Corp. 23.04.2024 CA34630Q1090 Benjamin Hill Mining Corp. 24.04.2024 Tausch 1:1

US1717571079 Cidara Therapeutics Inc. 23.04.2024 US1717572069 Cidara Therapeutics Inc. 24.04.2024 Tausch 20:1

IT0005252728 Brembo S.p.A. 23.04.2024 NL0015001KT6 Brembo N.V. 24.04.2024 Tausch 1:1

FI0009010227 Tecnotree Oyj 23.04.2024 FI4000570890 Tecnotree Oyj 24.04.2024 Tausch 20:1

