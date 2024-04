Positive Signale durch die Quartalsberichtssaison der Unternehmen haben den DAX am Dienstag deutlich über die Marke von 18.000 Punkten getrieben. Denn Anleger nahmen die Zahlen überwiegend positiv auf. Das galt auch für die Zahlenvorlagen in den USA, was zusätzlichen Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt bedeutete."Die Talfahrt am Aktienmarkt könnte damit schon wieder beendet sein, bevor sie sich so richtig in Gang gesetzt hat", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...