DJ Roche steigert Umsatz im 1. Quartal leicht - Ausblick bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Roche hat im ersten Quartal dank eines starken Wachstums neuerer Medikamente ein leichtes Absatzplus erzielt. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, kletterten die Umsätze in den drei Monaten um 2 Prozent auf 14,399 Milliarden Schweizer Franken. Aufgrund der Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen gingen die in Franken dargestellten Verkäufe allerdings um 6 Prozent zurück. Ohne Umsätze aus Covid-19-Produkten nahmen die Konzernverkäufe im Quartal den weiteren Angaben zufolge um 7 Prozent zu. Künftig sollen diese Produkte keine wesentlichen Auswirkungen mehr auf die Verkäufe haben, so Roche. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Roche.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2024 01:09 ET (05:09 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.