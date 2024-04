Der DAX hat am Dienstag wieder ordentlich Fahrt aufnehmen können. Er konnte die Marke von 18.000 Punkten zurückerobern und am Ende 1,6 Prozent im Plus bei 18.137,65 Punkten schließen. Und auch am heutigen Mittwoch dürfte es weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent höher bei 18.212 Zählern.Am Dienstag beflügelten starke Zahlen von SAP und Munich Re. Merck KGaA und Sartorius konnten von starken US-Branchennachrichten profitieren. Der US-Konzern Danaher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...