Biogen gab am Mittwoch bekannt, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2024 die Gewinnerwartungen übertroffen hat, getrieben durch effektive Kostensenkungsstrategien und überraschend starke Verkäufe seines Alzheimer-Medikaments Leqembi. Die Aktie zieht vorbörslich an. Biogen meldete für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,67 US-Dollar, was die Schätzungen der Analysten, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...