In der EU hat der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat im vergangenen Jahr eine weitere Zulassung erhalten. In Deutschland hingegen sollen die Anwendungsbeschränkungen unabhängig von der EU-Entscheidung dauerhaft festgeschrieben werden. Das dürfte auch dem Glyphosat-Hersteller Bayer nicht schmecken.Das sieht eine Verordnung von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) vor, die das Kabinett am Mittwoch gebilligt hat. Untersagt ist demnach der Einsatz in Haus- und Kleingärten sowie in Wasserschutzgebieten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...