Walmarts finanztechnisches Start-up One, an dem der Einzelhandelsriese mehrheitlich beteiligt ist, hat begonnen, in einigen seiner über 4.600 US-Geschäfte Käufe auf Raten anzubieten. Diese sogenannten "Buy Now, Pay Later" (BNPL)-Darlehen richten sich an Kunden, die größere Anschaffungen tätigen wollen, etwa in den Bereichen Elektronik oder Werkzeug. Die Einführung dieser Finanzierungsoption geht einher mit einem wachsenden Trend: Im Online-Handel wurden Allein im letzten Jahr 75 Milliarden Dollar über BNPL-Transaktionen ausgegeben. One positioniert sich damit nun direkt gegen seinen Branchenkollegen Affirm, der bisher als exklusiver Partner für solche Ratenzahlungen diente und dessen Anteile vorbörslich um über 7,7% fielen, sich jedoch zum Börsenstart in New York wieder erholten. One erweitert mit diesem Schritt seine Geschäftstätigkeit [...]

Hier weiterlesen