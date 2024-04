EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Die CHAPTERS Group AG hat heute eine rechtlich bindende Abnahmeerklärung ("Backstop-Agreement") bezüglich einer zukünftigen Kapitalerhöhung mit einer Gruppe renommierter Family Offices geschlossen. Gegenstand dieser Vereinbarung sind Kapitalzusagen in Höhe von EUR 52 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus Genehmigtem Kapital in einem Gesamtumfang von EUR 60 - 80 Mio. und einem Ausgabebetrag von EUR 24,70 je Aktie durchzuführen. Die Abnahmeerklärung sichert dabei verbindlich die Abnahme des nicht im Rahmen der Bezugsrechts gezeichneten Überhangs. Die Gesellschaft beabsichtigt, über den genauen Umfang und Bedingungen der Kapitalerhöhung in den kommenden Monaten gesondert zu entscheiden.



