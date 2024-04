EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 25. April 2024 berichtet, hat die CHAPTERS Group AG Kapitalzusagen in Höhe von EUR 52 Mio. von einer Gruppe renommierter Family Offices erhalten. Ankerinvestor ist dabei das Family Office des Spotify Gründers Daniel Ek, der damit sein bestehendes Investment in die CHAPTERS Group ausbaut. CEO Jan-Hendrik Mohr dazu: "Mit den zusätzlichen Kapitalzusagen haben wir die Basis geschaffen, um das schnelle Wachstum der CHAPTERS Group fortzusetzen. Mit derzeit 44 operativen Unternehmen sehen wir attraktive Möglichkeiten, nicht nur unsere bestehenden Plattformen beim Erwerb weiterer operativer Unternehmen zu unterstützen, sondern auch neue Plattformen aufzubauen. Mit Antheia und der weiterhin großen Unterstützung unserer Hauptaktionäre Sator Grove und Mitch Rales, haben wir weitere wichtige Schritte zur Erreichung unserer Vision genommen, das beste Zuhause für Unternehmen zu werden, die "mission critical" - Dienstleistungen für ihre Kunden anbieten. Mein Dank gilt unserem talentierten Team, das in den letzten Jahren großartige Arbeit geleistet hat, um so die Aufmerksamkeit und Unterstützung dieser angesehenen Gruppe von langfristigen Investoren zu gewinnen. Jetzt liegt es an uns, die Gruppe entsprechend unserer ehrgeizigen Ziele zu entwickeln und zu gestalten." Die CHAPTERS Group beabsichtigt im Laufe des Jahres eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Der voraussichtliche Gesamtumfang der Kapitalerhöhung beläuft sich auf EUR 60 - 80 Mio. und wird auf Grundlage der sich ergebenden Investitionsmöglichkeiten festgelegt. Die neuen Aktien sollen zu einem Preis von EUR 24,70 je Aktie ausgegeben werden. Die Investoren haben eine verbindliche Abnahmeerklärung ("Backstop-Agreement") unterzeichnet, die sicherstellt, dass bis zu EUR 52 Mio. der nicht im Rahmen des Bezugsrechts gezeichneten Aktien zu EUR 24,70 je Aktie abgenommen werden.



