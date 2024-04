EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

Die CHAPTERS Group AG gibt das Ergebnis des Rückkaufs der Anleihe 2020 bekannt



19.04.2024 / 14:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Am 28. März 2024 hat die Gesellschaft ein freiwilliges öffentliches Rückerwerbsangebot an die Inhaber der Inhaber-Teilschuldverschreibung (ISIN DE000A254TL0 / WKN A254TL) zum Rückkauf im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 9.000.000,00 zum Kaufpreis von 91,07% des Nennbetrags gerichtet. Im Rahmen des Rückerwerbsangebots wurde der Gesellschaft ein Nominalvolumen von 19.970.000,00 EUR zum Rückkauf angeboten. Die Gesellschaft nimmt die Andienungen im maximalen Umfang des Rückerwerbsangebots an. Die Abwicklung zu den Bedingungen des Rückerwerbsangebots vom 28.03.2024 erfolgt voraussichtlich am 23.04.2024.



19.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com