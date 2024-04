Telekommunikations- und Medienunternehmen melden einen leichten Umsatzanstieg sowie einen markanteren Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS) und zeigen so Widerstandsfähigkeit in einer wettbewerbsintensiven Landschaft. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 wurde ein Umsatz von 30,06 Milliarden US-Dollar verzeichnet, was einem jährlichen Wachstum von 1,2% entspricht und die Analystenerwartungen nahezu trifft. Trotz Herausforderungen im Videosegment, wo der Umsatz um 6,9% zurückging, zahlt sich die Konzentration des Unternehmens auf Wachstumsbereiche wie Breitband und kabellos aus. Der bereinigte EPS stieg bemerkenswert auf 1,04 US-Dollar im Vergleich zu 0,92 US-Dollar im Q1 des Vorjahres und übertraf die geschätzten 0,99 US-Dollar. Die Aktien von Comcast fielen jedoch nach Bekanntgabe der Ergebnisse um 3,4%, was auf eine gemischte Reaktion des Marktes hindeutet.

Investitionsfokus und [...]

