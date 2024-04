The following instruments on XETRA do have their first trading 26.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.04.2024Aktien1 JE00BRX98089 CVC Capital Partners PLC2 CA60936L1067 Mongolia Growth Group Ltd.3 US05360L4032 Avenue Therapeutics Inc.4 US4652462056 iSun Inc.Anleihen/ETF/ETC1 XS2807518639 TDC Net A/S2 XS2811094486 Emirate of Abu Dhabi3 XS2811094213 Emirate of Abu Dhabi4 US43358BAA17 Canada, Government of...5 XS2806614223 National Bank of Canada6 XS2809859536 Achmea B.V.7 XS2808268390 AIB Group PLC8 XS2811094130 Emirate of Abu Dhabi9 DE000HCB0B36 Hamburg Commercial Bank AG10 XS2812394737 Sp Mortgage Bank PLC11 FR001400PT61 UNEDIC12 EU000A3LX098 European Investment Bank (EIB)13 GR0138018842 Griechenland, Republik14 DE000A383NU1 Kreissparkasse Heilbronn15 DE000HLB56D1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 AU3CB0309060 Quebec, Provinz17 IE000TB15RC6 UBS - MSCI World UCITS ETF18 DE000PB6GAS5 Henry Hub Erdgas (TR) ETC