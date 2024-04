Biogen, ein führendes Unternehmen in der Biotechnologie, steht kurz davor, mit TOFIDENCE eine bedeutende Ergänzung seiner Biosimilars-Palette in Europa einzuführen. TOFIDENCE, ein biosimilarer monoklonaler Antikörper, der sich auf ROACTEMRA®1 bezieht, hat von der CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Empfehlung erhalten. Das Präparat ist für die intravenöse Anwendung zur Behandlung von mittlerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis, systemischer juveniler idiopathischer Arthritis sowie COVID-19 bestimmt. Die breite Datenbasis aus analytischen, präklinischen und klinischen Untersuchungen bekräftigt TOFIDENCE als Biosimilar des Referenzbiologikums und steht nun kurz vor der möglichen Marktzulassung durch die Europäische Kommission (EC). Dieser Schritt hebt [...]

Hier weiterlesen