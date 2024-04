DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Was ChatGPT für die Börse bedeutet - Nvidia, Adcore und Microsoft

Frankfurt (pta/28.04.2024/09:30) - Am 5. Dezember 2022 knackte ChatGPT laut der Entwicklungsfirma OpenAI die Marke einer Million Nutzer. Da war der Chatbot gerade fünf Tage lang auf dem Markt. Für die Marke von 100 Millionen Nutzern brauchte er in der Folge zwei Monate. Der Hype um ChatGPT ist außergewöhnlich und der Chatbot hat das Internet schon jetzt verändert. Derzeit stellt sich eigentlich nur noch die Frage, welchen Rekord ChatGPT als nächstes knackt.

Anlegerinnen und Anleger könnten sich unterdessen aber auch Fragen, was ChatGPT für die Börse bedeutet. Dazu muss man unter anderem verstehen, was mit der künstlichen Intelligenz (KI), die hinter dem Chatbot steht, alles möglich ist. KI-Aktien sind an den Finanzmärkten immer noch recht rar gesät. Doch es gibt einige spannende börsennotierte Unternehmen, welche von dem Hype um ChatGPT profitieren könnten.

Nvidia (ISIN: US67066G1040) - Vorreiter bei der KI

Der Tech-Konzern war von Beginn an ein Vorreiter rund um die künstliche Intelligenz. Nvidia stellt heute das führende Unternehmen im KI-Computing dar und stellte vor geraumer Zeit ein "ChatGPT für Videospiele" vor. Es handelt sich dabei um den Dienst "Nvidia ACE for Games", der den Charakteren in den Spielen mehr Format geben soll.

Von einem zunehmenden Interesse scheint Nvidia profitieren zu können. So stieg die Aktie von Nvidia von einem Rekord zum nächsten. Das Unternehmen scheint damit das beste Beispiel dafür zu sein, dass einige Unternehmen von der derzeitigen Entwicklung rund um die KI einen weiteren Schub erhalten können. Klar ist aber auch, dass bei der derzeitigen Entwicklung der Kurse von Nvidia auch andere Faktoren eine Rolle spielen.

Adcore (ISIN: CA00654B1040) - Innovation mit einer proprietären, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie

Abseits von den Tech-Riesen gibt es auch kleinere Unternehmen, welche durch den ChatGPT-Hype Schwung bekommen können. Eines davon ist mit Adcore ein Speziallist für das Werbemanagement, dessen Aktie auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden kann. Die rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an Standorten in Israel, den USA, Kanada, China, Hongkong und Australien zu Hause. Das Unternehmen hat eine moderne E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform entwickelt und setzt außerdem eine KI-Engine ein.

Durch die modernen Produkte können Kunden und Partner von Adcore ihr digitales Marketing auf ein neues Level heben. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass das Unternehmen mit dem "Microsoft Advertising 2022 Channel Partner of the Year Award" ausgezeichnet wurde. "Diese Auszeichnung, die nur an Unternehmen geht, die als Partner von Microsoft Advertising hervorragende Arbeit leisten, belegt, dass unsere Apps, Services und Cloud-basierten Marketinglösungen für unsere Kunden einen echten Mehrwert schaffen. Wir freuen uns sehr, weiterhin mit Microsoft Advertising zusammenzuarbeiten", sagte Adcore-CEO Omri Brill zu dieser Ehre.

Microsoft (ISIN: US5949181045) - Rückenwind durch ChatGPT?

Der Partner von Adcore war der erste Tech-Riese, der das Potenzial von ChatGPT erkannte. Microsoft investierte 2019 zunächst eine Milliarde US-Dollar in OpenAI. Microsoft entwickelt schon seit vielen Jahren die künstliche Intelligenz weiter und hat nun eine hervorragende Ausgangslage auf dem Markt.

Auch Microsoft-Aktien verzeichneten in den letzten Jahren eine enorme Kursdynamik mit neuen Rekordhochs an der Börse. Die Wertpapiere notierten Mitte April 2024 bei knapp 378 Euro. Viele Analysten hatten zuvor eine Kaufempfehlung abgegeben. Der Erfolg von ChatGPT scheint dem Tech-Konzern ordentlich Rückenwind zu geben.

Laut ChatGPT: Die besten ETFs der Welt

Wenn man ChatGPT nach dem besten ETF der Welt fragt, dann macht der Chatbot klar, dass es schwierig ist, einen solchen zu küren. Er schlägt dann aber auch noch drei ETFs vor, welche die besten der Welt sein sollen:

SPDR S&P 500 (ISIN: IE00B6YX5C33)

iShares Core MSCI World (ISIN: IE00B4L5Y983)

Vanguard Total Stock Market (in Deutschland nicht handelbar)

ChatGPT verändert auch die Börse

Es gibt keinen Zweifel daran, dass ChatGPT das Internet verändert hat und es weiter tun wird. Gleichzeitig ist es naheliegend, dass der Chatbot auch die Börse verändert - zumindest in dem ein oder anderen Bereich. Aktien, welche mit ChatGPT und künstlicher Intelligenz zu tun haben, könnte eine spannende Entwicklung bevorstehen.

