Für den DAX zeichnet sich am Dienstag wie schon zum Wochenauftakt wenig Bewegung ab. Knapp 30 Minuten vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 18.133 Punkte. Für den April steuert der DAX damit auf einen Rückgang um knapp zwei Prozent zu. Das zu Monatsbeginn erreichte Rekordhoch von 18 567 Punkten erscheint derzeit in weiter Ferne. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

