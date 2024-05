Die UBS kann die Erwartungen deutlich schlagen. Der Gewinn im 1. Quartal übertrifft die vorsichtigen Analystenerwartungen deutlich. Kursknick bei Palantir. Das Datenanalyseunternehmen konnte die offiziellen Prognosen der Analysten erreichen und übertreffen, aber die Börse hatte noch stärkeres Wachstum erwartet. Adecco verliert an Höhe. Alle wichtigen Kennzahlen des Schweizer Personaldienstleisters sanken im 1. Quartal und auch das 2. Quartal soll herausfordernd werden.Der Aktienhandel in Asien ist am Dienstagmorgen in China und den Rest gespalten. ...

