WashTec hat in Q1 24 vernünftige Zahlen vorgelegt. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 8 %, während der Auftragseingang und der Auftragsbestand im Jahresvergleich zurückgingen, was auf einen allgemeinen Rückgang der Kundennachfrage, insbesondere von Großkunden in Nordamerika, zurückzuführen ist. Die ausgewiesene EBIT-Marge verbesserte sich jedoch um 10 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr, was auf die Senkung der Inputkosten und Effizienzmaßnahmen zurückzuführen ist, und dies trotz der Verbuchung von einmaligen Aufwendungen in Höhe von EUR 1 Mio. Ohne diese Aufwendungen stiegen das EBIT (adj.) und die Marge um 11% im Vergleich zum Vorjahr (ausgewiesenes EBIT: -7%) bzw. um 100 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr (auf 6,1%). Das Management erklärte, dass die Verkaufspipeline in diesem Jahr ein wenig nach hinten geschoben ist und erwartet daher, dass die Wachstumsraten anziehen werden. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 24, wonach der Umsatz im Jahresvergleich stabil bleiben (+/- 3 %) und das EBIT im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen soll, was nach Ansicht von mwb researchs Analysten etwas zu niedrig erscheint. Dies ist angesichts des schwierigen makroökonomischen Umfelds verständlich und spiegelt gewisse Abkühlungseffekte wider, die WashTec derzeit auf dem Markt erlebt. Mit einer aktuellen FCF-Rendite von 9-10 % halten mwb researchs Analysten die Aktie für unterbewertet. Sie bekräftigen ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 53,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/WashTec%20AG





