Amgen Inc., ein Schwergewicht in der biopharmazeutischen Industrie, erlebte einen deutlichen Kursanstieg, nachdem ein führendes Finanzinstitut die Aktie mit der Empfehlung "Conviction Buy" und einem Kursziel von 350,00 US-Dollar bestätigte. Dies folgte auf positive Zwischenergebnisse einer Phase-2-Studie für das Fettleibigkeitsmedikament MariTide, die zu einem Anstieg des eigenen Aktienwerts im Nachhandel um 15% führten, was eine Marktkapitalisierungserhöhung von rund 20 Milliarden US-Dollar bedeutete. Zudem plant das Unternehmen die zügige Durchführung eines umfassenden Phase-3-Programms für Adipositas und verwandte Krankheitsbilder sowie den Start einer Phase-2-Studie zu Diabetes im späteren Jahresverlauf. Trotz besorgniserregender Daten aus anderen Studien scheint Amgens diversifiziertes Portfolio und die anhaltende Arbeit an innovativen Therapien, wie dem vielversprechenden Wirkstoff Olpasiran zur Senkung [...]

