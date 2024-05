Suess MicroTec meldete endgültige Zahlen für das erste Quartal, die die Erwartungen zum Zeitpunkt der vorläufigen Zahlen mit einem bemerkenswerten Umsatzwachstum von 46 % und Margen über dem oberen Ende der Prognosespanne übertrafen und einen starken Start in das Geschäftsjahr 24 markierten. Lediglich der operative Cashflow war aufgrund geringerer erhaltener Anzahlungen eine leichte Enttäuschung. Insbesondere der Bereich Advanced Backend Solutions überraschte positiv, da der Auftragseingang vom anhaltenden KI-Boom profitierte und die Margen durch operative Leverage und Produktionseffizienz gesteigert wurden. Die Prognosen der großen Hersteller von High Bandwidth Memory (HBM) Micron und Samsung deuten auf eine anhaltende Nachfrage nach HBM hin, was den Wachstumskurs von Suess MicroTec unterstützt. Die bestätigte Guidance erscheint nun konservativ und veranlasst die Analysten von mwb research zu einer Anhebung der Schätzungen, was zu einem neuen Kursziel von EUR 55,00 (alt: EUR 44,00) führt. mwb research bekräftigt die Empfehlung KAUFEN. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE





