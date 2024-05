Die Ergebnisse von TeamViewer (TMV) für das erste Quartal 2024 entsprachen in Bezug auf den Umsatz den Erwartungen, fielen jedoch beim bereinigten EBITDA um 6% zurück. Die Umsätze stiegen um 7% im Jahresvergleich, während die Billings um 1% im Jahresvergleich zurückging, was auf einen geringeren Beitrag aus mehrjährigen Verträgen zurückzuführen ist. Nichtsdestotrotz beeindruckten die Billings mit neuen Kunden (+25% yoy). Mit Blick auf die Zukunft hofft TMV auf gute Fortschritte bei der Ansprache bestehender und neuer Kunden aus verschiedenen Branchen und Regionen. Das Management geht davon aus, dass sich die Billings in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen und sich die Margen im zweiten Halbjahr aufgrund von Einsparungen durch den überarbeiteten Vertrag mit Manchester United weiter verbessern werden. Daher bestätigte das Unternehmen seine Prognose für 2024 - ein Umsatzwachstum von 7 % bis 11 % und eine bereinigte EBITDA-Marge von 43% (+1 Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr). Permiras Verkaufspläne geben jedoch nach wie vor Anlass zur Sorge, auch wenn die Auswirkungen auf die Aktienkurse durch ein Rückkaufprogramm (67,7 Mio. EUR wurden im ersten Quartal im Rahmen des 150-Mio.-EUR-Rückkaufplans zurückgekauft) abgefedert werden dürften. Nach einer Feinabstimmung des Modells behält mwb research das Rating KAUFEN bei einem neuen Kursziel von EUR 15,00 (alt EUR 17,10) bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TeamViewer%20AG





