Weiterhin wartet die Evotec-Aktie (WKN: 566480) auf die große, nachhaltige Erholung von ihrem Kurssturz vergangenen Monat. Der kommende Quartalsbericht könnte für Auftrieb sorgen. In nicht einmal zwei Wochen, am 22. Mai 2024, will der Hamburger Wirkstoffforscher über sein Auftaktquartal 2024 berichten. Spannender dürften vermutlich die Aussagen zur künftigen Entwicklung sein. Für das Management gilt es, Vertrauen wieder zu stärken. Kapitalmarktkonferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...