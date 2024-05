Die Ergebnisse des 2. Quartals des Geschäftsjahres 2024 von Stabilus waren lau. Der Umsatz wuchs nur um 1% und das adj. EBIT sank um 5% gegenüber dem Vorjahr, wobei sich die Marge um 70 Basispunkte auf 12,4% verschlechterte. Das starke Umsatz- und Gewinnwachstum in der Region APAC wurde durch ein nach wie vor schwieriges Marktumfeld in Nord- und Südamerika und den anhaltenden Inflationsdruck getrübt. Auch in der Region EMEA ließ die Dynamik nach. Dennoch hofft das Management auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte, die vor allem durch die Beiträge der erworbenen Unternehmen DESTACO und Cultraro sowie eine Verbesserung im Industriegeschäft unterstützt wird. Stabilus geht davon aus, dass DESTACO im zweiten Halbjahr GJ24 EUR 100 Mio. zum Umsatz beitragen und eine EBIT-Marge von 20% erzielen wird. Das Management geht davon aus, dass der Umsatz und die adj. EBIT-Marge das untere Ende der jeweiligen ursprünglichen Prognosespanne (EUR 1,4 Mrd. - EUR 1,5 Mrd.; 13% - 14%) erreichen werden. Nach der fremdfinanzierten Übernahme von DESTACO stieg der Nettoverschuldungsgrad auf 2,8x (0,2x Ende Q1). Der Fokus liege nun auf dem Abbau des Verschuldungsgrads, um ihn in den nächsten 2-3 Jahren auf unter 2,0x zu senken und sich anschließend dem langfristigen Ziel von 1,0x anzunähern. mwb research passt die Schätzungen an, die bereits Kosten und Synergien von DESTACO enthielten, und reduziert das Kursziel auf EUR 70,00 (alt EUR 72,00). Das Rating der Analysten bleibt auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Stabilus%20SE





