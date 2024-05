© Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich Baumgarten



Sanofi und Novavax Inc. haben eine Lizenzvereinbarung unterzeichnet, die die Vermarktung einer kombinierten Covid-19- und Grippeimpfung vorsieht. Die Novavax-Aktie haussiert um 40 Prozent.Novavax gab am Freitag bekannt, dass es ein Milliardengeschäft mit dem französischen Arzneimittelhersteller Sanofi unterzeichnet hat, um den Covid-Impfstoff des Unternehmens ab dem nächsten Jahr gemeinsam zu vermarkten und Kombinationsimpfungen unter anderem gegen das Coronavirus und die Grippe zu entwickeln. Die Lizenzvereinbarung wird es Novavax ermöglichen, die Warnung vor dem Fortbestand des Unternehmens aufzuheben. Diese wurde erstmals im Februar 2023 ausgesprochen, weil Zweifel an der Fähigkeit des …