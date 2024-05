FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Evonik von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert der Aktien von 20 auf 24 Euro angehoben. "Aktuell profitiert Evonik von Spezialthemen wie der

guten Wettbewerbsposition bei Methionin oder dem Lageraufbau bei Spezialadditiven", schrieb Analyst Peter Spengler am Freitag in einer Studie im Nachgang des Quartalsberichts. "Aus unserer Sicht ist ein breiter zyklischer Aufschwung in den nächsten Quartalen sehr wahrscheinlich."/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 11:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2024 / 11:07 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

