Die Kauflaune am deutschen Aktienmarkt könnte sich am Donnerstag fortsetzen und dem DAX einen weiteren Rekord bescheren. Knapp 30 Minuten vor dem Handelsstart signalisiert der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex zwar ein Minus von 0,1 Prozent auf 18.858 Punkte, damit ist aber der tags zuvor bei 18.892 Punkten erreichte Höchststand nicht weit weg. Die wichtigsten US-Aktienindizes hatten am Vorabend nach den Inflationszahlen neue Höchststände erreicht. Der Preisauftrieb hatte sich in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...