NTT DATA, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, wurde auf dem Cisco Partner Summit 2024 zum Cisco Enterprise Partner of the Year, APJC Partner of the Year und EMEA Partner of the Year ernannt. Mit den Cisco Partner Summit Global Awards werden die leistungsstärksten Partner ausgezeichnet, die innovative Lösungen bereitstellen, die Kunden auf neue Weise zum Erfolg verhelfen. Die Partner Summit Global Awards werden an Partner für herausragende Erfolge und vorbildliche Vertriebs- und Serviceleistungen verliehen und sind die höchste Form der Anerkennung für Cisco-Partner.

NTT DATA erhielt insgesamt 40 Auszeichnungen aus dem gesamten Portfolio von Cisco, darunter für die Bereiche Networking, Security, Collaboration, Observability, Data Center, Customer Experience sowie Cloud Infrastructure und Software.

"Das Motto des Partner Summit 2024 lautet "Forward as One" und unsere Gewinner des Partner Summit Global Award sind fantastische Beispiele für unseren gemeinsamen Erfolg und die Kraft von Partnerschaften", sagte Rodney Clark, SVP Partnerships and Small Medium Business bei Cisco. "Herzlichen Glückwunsch an NTT DATA zur Auszeichnung als Enterprise Partner of the Year, APJC Partner of the Year und EMEA Partner of the Year 2024. Sie haben bewiesen, dass Sie in der Lage sind, hervorragende Ergebnisse zu erzielen, auf die Herausforderungen der Kunden zu reagieren und in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld eine Führungsrolle zu übernehmen."

"NTT DATA fühlt sich geehrt, 40 Auszeichnungen erhalten zu haben, darunter drei renommierte globale Cisco-Auszeichnungen, Enterprise Partner of the Year, EMEA Partner of the Year und APJC Partner of the Year. Diese Auszeichnungen sind ein Beleg für unser unerschütterliches Engagement, die Initiativen unserer Kunden zur digitalen Transformation zu unterstützen und wirkungsvolle Geschäftsergebnisse zu erzielen", sagte Dilip Kumar, Global Head, Technology Solutions, NTT DATA, Inc. "Diese bedeutende Auszeichnung unterstreicht unsere umfassende Technologiekompetenz, unsere Führungsrolle und unsere außergewöhnlichen Kundenerfahrungen bei der Bereitstellung transformativer Edge-to-Cloud-Lösungen und Lebenszyklus-Services. Wir sind stolz auf unsere enge Zusammenarbeit mit Cisco, die es uns ermöglicht, Organisationen bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen zu unterstützen und eine bedeutende Wirkung zu erzielen."

"Die Verleihung der höchsten Auszeichnungen von Cisco in zwei der drei Regionen spiegelt unsere globale Marktführerschaft und unsere Kompetenz bei der Bereitstellung von Lösungen und Lebenszyklus-Services für Secure Networking, Cybersecurity, Hybrid Datacenter und Digital Workplace sowie CX für die komplexesten, globalen Unternehmen der Welt wider", sagte David Bell, Executive Vice President, Strategic Alliances Growth Programs, NTT DATA, Inc. "Wir sind dankbar für die bedeutende Anerkennung und freuen uns darauf, unser gemeinsames Geschäft mit Cisco auszubauen."

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein über 30 Milliarden Dollar schweres, innovatives Unternehmen, das Geschäfts- und Technologiedienstleistungen anbietet. Wir betreuen 75 der Fortune Global 100 Unternehmen und unterstützen unsere Kunden bei der Innovation, Optimierung und Transformation für langfristigen Erfolg. Als globaler Top-Arbeitgeber verfügen wir über vielfältige Experten in mehr als 50 Ländern und ein robustes Partner-Ökosystem aus etablierten und Start-up-Unternehmen. Unsere Dienstleistungen umfassen Geschäfts- und Technologieberatung, Daten und künstliche Intelligenz, Branchenlösungen sowie die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Anwendungen, Infrastruktur und Konnektivität. Wir sind auch einer der führenden Anbieter von digitaler und KI-Infrastruktur in der Welt. NTT DATA ist Teil der NTT Group, die jährlich über 3,6 Mrd. USD in Forschung und Entwicklung investiert, um Organisationen und die Gesellschaft dabei zu unterstützen, selbstbewusst und nachhaltig in die digitale Zukunft zu gehen. Besuchen Sie uns unter nttdata.com.

Über Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweite Technologieführer, der alles sicher miteinander verbindet, um alles möglich zu machen. Unser Ziel ist es, eine integrative Zukunft für alle zu ermöglichen, indem wir unseren Kunden dabei helfen, ihre Anwendungen neu zu gestalten, hybrides Arbeiten zu ermöglichen, ihr Unternehmen zu sichern, ihre Infrastruktur zu transformieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Erfahren Sie mehr in The Newsroom und folgen Sie uns auf X unter @Cisco.

