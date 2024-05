DJ ABN Amro will Anteil an Versicherungs-JV an BNP Paribas verkaufen

Von Elena Vardon

AMSTERDAM (Dow Jones)--Die niederländische ABN Amro will sich von ihrem Anteil an dem französischen Lebensversicherungs-Joint-Venture Neuflize Vie trennen. Wie die ABN Amro am Freitag mitteilte, spricht sie mit BNP Paribas Cardif, der Versicherungstochter der französischen Großbank, über einen Verkauf.

Mit dem Käufer wird eine strategische Partnerschaft im Bereich Lebensversicherung in Frankreich angestrebt, die eine Vertriebsvereinbarung und den Verkauf von Neuflize umfasst. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

ABN Amro besitzt über ihre Privatbanktochter Neuflize OBC einen Anteil von 60 Prozent an Neuflize Vie, während der Versicherer AXA die restlichen 40 Prozent hält.

May 17, 2024 04:48 ET (08:48 GMT)

