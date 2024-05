The following instruments on XETRA do have their first trading 24.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.05.2024Aktien1 US29429L1052 Epiroc AB ADR2 US37427X1046 Getinge AB ADR3 US44970W1036 IMCD Group N.V. ADR4 US6541112024 Nikon Corp. ADR5 US79547H1068 Salmar ASA ADR6 CA42710G1072 Hercules Resources Corp. O0Z7 US5709121058 Marks & Spencer Group PLC ADR8 GB00BNKT5L33 Capricorn Energy PLC9 CA85855B2012 Stellar AfricaGold Inc.Anleihen/Fonds1 XS2830466137 American Tower Corp.2 US20030NEK37 Comcast Corp.3 PTEDPZOM0011 EDP - Energias de Portugal S.A.4 USU8066LAJ36 Schlumberger Holdings Corp.5 US806854AM76 Schlumberger Investment S.A.6 XS2827693446 Swisscom Finance B.V.7 US911312CE45 United Parcel Service Inc.8 US911312CD61 United Parcel Service Inc.9 XS2827783437 Usbekistan, Republik10 ES00001010P7 Comunidad Autónoma de Madrid11 AU3FN0087672 National Australia Bank Ltd.12 AU3CB0309417 National Australia Bank Ltd.13 XS2810194659 Tokyo, The Metropolis of...14 AU3CB0309466 Westpac Banking Corp.15 AT0000A3D5G4 Erste Group Bank AG16 DE000SHFM931 Schleswig-Holstein, Land17 XS2827708145 Swisscom Finance B.V.18 XS2827697272 Swisscom Finance B.V.19 XS2827694170 Swisscom Finance B.V.20 US912810UB25 United States of America21 XS2830446535 AB Sagax22 US01748NAF15 Allegion U.S. Holding Company Inc.23 XS2830466301 American Tower Corp.24 USF11494CF05 BPCE S.A.25 USF11494CE30 BPCE S.A.26 PTCMKAOM0008 Caixa Económica Montepio Geral27 XS2824746544 EI Sukuk Company Ltd.28 XS2829867527 Federation des caisses Desjardins du Quebec29 AT0000A3CZ74 Hypo Vorarlberg Bank AG30 XS2830444324 Kommuninvest i Sverige AB31 USU8066LAK09 Schlumberger Holdings Corp.32 XS2827696035 Swisscom Finance B.V.33 XS2827786455 Usbekistan, Republik34 XS2830454554 Aker BP ASA35 US911312CF10 United Parcel Service Inc.36 LU0126316180 Union Investment Luxembourg S.A.37 LU0085167236 Union Investment Luxembourg S.A.38 DE0009750208 Union Investment Privatfonds GmbH