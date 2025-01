Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA52637G1063 Leocor Gold Inc. 23.01.2025 CA52637M1032 Leocor Gold Inc. 24.01.2025 Tausch 1:1SE0017486426 Tendo AB 23.01.2025 SE0023847827 Tendo AB 24.01.2025 Tausch 100:1CA42710G1072 Hercules Resources Corp. 23.01.2025 CA42710G2062 Hercules Resources Corp. 24.01.2025 Tausch 10:1AU0000187353 Block Inc. 23.01.2025 AU0000380420 Block Inc. 24.01.2025 Tausch 1:1US68247Q1022 111 Inc. 23.01.2025 US68247Q2012 111 Inc. 24.01.2025 Tausch 10:1CA76134J1075 Restart Life Sciences Corp. 23.01.2025 CA76134J2065 Restart Life Sciences Corp. 24.01.2025 Tausch 2:1