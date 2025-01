The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.01.2025ISIN NameAU0000187353 BLOCK INC. CDI/1/1CA42710G1072 HERCULES RES. CORP.CA52637G1063 LEOCOR GOLD INC.CA76134J1075 RESTART LI.SCI. CORP.O.N.JE00BZ00SF59 QUIZ PLC LS -,30SE0017486426 TENDO ABUS68247Q1022 111 INC, ADR/2 CL,A