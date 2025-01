The following instruments on XETRA do have their first trading 24.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.01.2025Aktien1 ES06670509Q3 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. BZR2 CA04965P2089 Atomic Minerals Corp.3 DE000A0LA361 Finchain Capital Partners AG JGE4 CA5777561096 Mawson Finland Ltd.5 US68247Q2012 111 Inc. ADR6 AU0000380420 Block Inc. CDIS7 CA42710G2062 Hercules Resources Corp.8 CA52637M1032 Leocor Gold Inc.9 CA76134J2065 Restart Life Sciences Corp.10 SE0023847827 Tendo ABAnleihen1 US09261HBX44 Blackstone Private Credit Fund2 XS2980875376 Elior Group SA3 FR001400WTD7 ITM Entreprises S.A.4 ES0000012O67 Spanien, Königreich5 XS2987787939 Bank of America Corp.6 DE000HCB0CC8 Hamburg Commercial Bank AG7 US38141GC514 The Goldman Sachs Group Inc.8 US38141GC449 The Goldman Sachs Group Inc.9 US38141GC365 The Goldman Sachs Group Inc.10 US693475CB94 The PNC Financial Services Group Inc.11 FI4000586284 Finnland, Republik12 CH1414519608 International Finance Corp.13 DE000A2LQKU4 UmweltBank AG14 DE000A3E5MY1 UmweltProjekt GmbH15 DE000A2TSEC4 UmweltProjekt GmbH16 DE000A30VH34 Wohnungsbaugenossenschaft Am Ostseeplatz eG17 XS2987772402 Bank of America Corp.18 DE000A30V4B8 Bremen, Freie Hansestadt19 PTCCCOOM0004 Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL20 XS2987801359 GACI First Investment Co.21 XS2987801433 GACI First Investment Co.22 XS2989441899 J. Sainsbury PLC23 XS2989340869 OMERS Finance Trust24 US78017DAA63 Royal Bank of Canada25 US693475CC77 The PNC Financial Services Group Inc.26 XS2988651498 Caixabank S.A. 27 DE000A3825P2 DZ HYP AG28 DE000HLB45C6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HEL0CV4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000HEL0CN1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 XS2970728205 Südzucker International Finance B.V.