LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für die Papiere der Commerzbank zwar von 14,70 auf 15,80 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Borja Ramirez Segura ist laut seiner am Montag vorliegenden Studie skeptischer geworden für die Ertragsentwicklung der Frankfurter. Ein noch länger hohes Zinsniveau sei zwar gut für die Zinseinkünfte, sorge aber mittelfristig wohl für auch für größere Kapitalabwanderungen in Deutschland mit seiner hoch fragmentierten Bankenlandschaft. Zudem spielt Ramirez Segura Übernahmeszenarien durch. Er kommt zu dem Schluss, dass ein Kauf der Commerzbank sowohl für die Deutsche Bank als auch die Unicredit ergebnisneutral wäre. Angesichts hoher Umsetzungsrisiken also ziemlich unattraktiv, so der Experte./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 00:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / 00:00 / ET

DE000CBK1001