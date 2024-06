Die meistgehandelten Produkte: Commerzbank und Birkenstock im Fokus

Der deutsche Leitindex DAX® startete den Juni mit Zuwächsen, begünstigt durch positive Impulse aus den USA, die die Kauflust der Investoren anheizten. Diese positive Marktstimmung wurde durch starke Börsenergebnisse und optimistische Wirtschaftsdaten aus den USA gestützt. Außerdem steht in dieser Woche eine bedeutende Entscheidung an, die erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben könnte.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkte waren heute Commerzbank, Gold und der DAX®. Analysten haben sich zu Wort gemeldet und ihre bisherige Kaufempfehlung für die Commerzbank Aktie zurückgezogen. Stattdessen empfehlen sie nun, die Aktie zu halten. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 14,70 Euro auf 15,80 Euro erhöht. Anleger:innen fragten trotzdessen vermehrt K.o.-Long-Produkte nach. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute die Deutsche Telekom, Apple, Commerzbank, NVIDIA und der DAX® hoch im Kurs. Die Performance der Deutschen Telekom Aktie zählt am Montag Vormittag zu der besten. Dies annimierte Trader:innen zum Kauf von Call-Optionsscheinen. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählen heute Long-Produkte auf Allianz, Birkenstock, Rheinmetall, Volkswagen und Leonardo. In den vergangenen fünf Handelstagen legte die Birkenstock-Aktie um mehr als 20% zu und erreichte ein neues Allzeithoch zum Wochenschluss. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22 Prozent und erreichte 481 Millionen Euro, weshalb Trader:innen Faktor-Long-Produkte kauften.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Commerzbank AG Call HD5RXT 0,54 15,42 EUR 14,891639 EUR 30,42 Open End DAX ® Call HD5JGB 0,35 18635,50 Punkte 18322,1665 Punkte 48,49 Open End Gold Put HD5VTJ 5,16 2327,76 USD 2382,221882 USD 40,33 Open End DAX ® Call HD3NX5 2,84 18682,00 Punkte 18420,399885 Punkte 69,00 Open End DAX ® Put HC6PAW 2,53 18669,00 Punkte 18903,523628 Punkte 70,80 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2024; 11:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom AG Call HD23TE 2,24 22,50 22,00 EUR 10,27 17.12.2025 Apple Inc. Call HD1TF9 0,86 192,98 250,00 USD 21,07 17.12.2025 Commerzbank AG Call HC68RN 2,79 15,3825 13,50 EUR 5,41 18.12.2024 NVIDIA Corp. Call HD27RY 37,74 1127,45 1000,00 USD 2,77 17.06.2026 DAX ® Put HD14GD 5,41 18669,00 18500,00 Punkte 32,78 17.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2024; 11:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Allianz SE Long HC288K 17,21 270,55 241,635075 EUR 10 Open End Birkenstock Holding PLC Long HD4ACP 15,92 56,99 38,035418 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD367J 22,53 534,80 396,171224 EUR 4 Open End Volkswagen AG Long HC2887 6,27 115,875 86,315264 EUR 4 Open End Leonardo S.p.A. Long HD416T 11,17 24,28 20,638064 EUR 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2024; 11:40 Uhr;

