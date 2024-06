Eine rasche Erholung der Konjunktur in Deutschland sowie anderen für die beiden Chemieriesen BASF und Lanxess wichtigen Volkswirtschaften zeichnet sich zwar weiterhin nicht ab, die Richtung stimmt aber weiterhin. So hat sich etwa die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im Mai verbessert.Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stieg im Monatsvergleich um 1,6 Punkte auf 47,3 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Ein erstes Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...