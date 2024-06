Mit einem Plus von rund drei Prozent führt die Aktie von Salesforce den Dow Jones in einem sich kaum verändernden Marktumfeld am Donnerstag klar an. Gute Nachrichten gibt es mehrere: Neben der KI-Großoffensive des Konzerns hat auch der aktivistische Investor Mason Morfit seine Beteiligung ausgebaut - und auch die starken News von SAP schlagen auf den Wettbewerber durch.Morfit ist Teil des Boards von Salesforce und Co-CEO des aktivistischen Investors Value Act. Wie jetzt bekannt wurde, hat er zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...