Daimler Truck, Cummins und Paccar starten mit US-Batteriefabrik

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dieselmotorenhersteller Cummins und die Lkw-Hersteller Daimler Truck und Paccar haben ihr im Januar angekündigtes Batterie-Joint-Venture nun offiziell an den Start gebracht. Wie Daimler Truck am Freitag mitteilte, heißt das Gemeinschaftsunternehmen Amplify Cell Technologies und wird von CEO Kel Kearns geführt. Durch dieses Joint Venture sollten eine in den USA ansässige Batteriezellenproduktion und die entsprechende Lieferkette aufgebaut werden.

Das Gemeinschaftsunternehmen soll laut Daimler Trucks die Entwicklung von Batteriezellentechnologie für batterieelektrische Nutzfahrzeuge und industrielle Anwendungen vorantreiben. Amplify starte in Kürze mit dem Bau einer Fabrik mit einer Kapazität von 21 Gigawattstunden (GWh) in Marshall County im US-Bundesstaat Mississippi und bei steigender Nachfrage sei auch ein Ausbau der Kapazitäten möglich, hieß es weiter. Das Werk soll voraussichtlich mehr als 2.000 Arbeitsplätze in der Produktion schaffen. Der Produktionsstart ist für 2027 vorgesehen.

June 07, 2024 04:40 ET (08:40 GMT)

