Die Aktien von ASML haben sich zuletzt stark entwickelt. In den vergangenen Wochen haben sie sogar ein neues Rekordhoch erreicht. Mittlerweile haben sie sogar LVMH als zweitwertvollstes Unternehmen in Europa überholt. Auf Rang eins rangiert weiterhin unangefochten die Aktie des dänischen Biopharma-Konzerns Novo Nordisk. Auch die Dänen haben in der vergangenen Woche ein neues Rekordhoch erzielen können.Auslöser der jüngsten Kursrally bei ASML ist wohl der Optimismus für neuartige Halbleiter-Technologien. ...

