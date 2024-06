The following instruments on XETRA do have their first trading 11.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.06.2024Aktien1 AU000000BCB5 Bowen Coking Coal Ltd.2 US29249E1091 Enact Holdings Inc.3 AU000000NWF9 Newfield Resources Ltd.4 CA98849N1087 Yukon Metals Corp.5 FR001400Q9V2 Exosens6 US25058X3035 Desktop Metal Inc.7 US49721T5074 Kiora Pharmaceuticals Inc.Anleihen/ETF1 US29273VBC37 Energy Transfer L.P.2 US29273VAZ31 Energy Transfer L.P.3 XS2838995947 GACI First Investment Co.4 XS2828830153 Phoenix Group Holdings PLC5 US02344BAA44 Amcor Group Finance PLC6 FR001400QN09 Arkéa Public Sector SCF7 US29249EAA73 Enact Holdings Inc.8 US29273VBB53 Energy Transfer L.P.9 US29273VBA70 Energy Transfer L.P.10 XS2830523895 Illimity Bank S.p.A.11 XS2824056522 Intesa Sanpaolo S.p.A.12 XS2818827169 Trident Energy Finance PLC13 IT0005596207 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.14 US038222AS42 Applied Materials Inc.15 LU2780870932 Amundi Global Corporate SRI 1-5Y Highest Rated UCITS ETF16 LU2742532828 BNP Paribas Easy € Corp bond SRI Fossil Free 7-10Y UCITS ETF Capitalisation17 LU2742532745 BNP Paribas Easy € Corp bond SRI Fossil Free 7-10Y UCITS ETF Distribution18 IE000XNILW20 WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF 5 FR001400QOL3 Engie S.A.6 ES0000090946 Junta de Andalucía7 XS2654059752 Turkiye Is Bankasi A.S.8 XS2485814680 European Bank for Reconstruction and Development9 FR001400QMF9 Frankreich, Republik