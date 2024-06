Boise, Idaho und Paris (ots/PRNewswire) -Clearwater Analytics (https://www.clearwateranalytics.com/) (NYSE: CWAN), ein weltweit führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investment Management, Buchhaltung, Reporting und Analyse, gab heute bekannt, dass das Alternative Capital Team von AXA XL Clearwater mit der strategischen Unterstützung eines Teils seines Investmentportfolios beauftragt hat. Als einer der weltweit größten Sach- und Unfallrückversicherer bietet AXA XL Versicherungs- und Risikomanagementprodukte und -dienstleistungen für mittelständische Unternehmen bis hin zu großen multinationalen Konzernen sowie Rückversicherungslösungen für Versicherungsunternehmen weltweit an.Nach sorgfältiger Prüfung der auf dem Markt erhältlichen Lösungen für das Investment Management Berichtswesens entschied sich das AXA XL Alternative Capital Team für Clearwater aufgrund der erwiesenen Zuverlässigkeit, der Genauigkeit und der umfassenden Fähigkeit, die komplexen Anforderungen an die Buchführung und die aufsichtsrechtlichen Vorschriften zu erfüllen, einschließlich der kundenspezifischen Hauptbucheinträge."Wir freuen uns sehr, AXA XL als Clearwater-Kunden begrüßen zu dürfen", sagt Keith Viverito, General Manager EMEA und APAC bei Clearwater Analytics. "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, innovative Lösungen anzubieten, die die Arbeitsabläufe und das Berichtswesen in den Bereichen Investment Management und Buchhaltung radikal vereinfachen. Unsere Lösungen bieten unseren Kunden erstklassige Anlageanalysen und eine einzige Quelle der Wahrheit für ihre Anlageportfolios über alle Anlageklassen hinweg. Diese Lösungen helfen ihnen, ihre strategischen Wachstums- und Investitionsziele zu erreichen und sich in einem sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Umfeld zurechtzufinden.Wenn Sie mehr über Clearwater Analytics erfahren möchten, sprechen Sie noch heute mit einem Experten (https://clearwateranalytics.com/talk-to-an-expert/?utm_medium=third-party&utm_source=press-release&utm_campaign=cision-axaxl).Informationen zu Clearwater AnalyticsClearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Mit einer Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur bietet Clearwater prämierte Lösungen für die Planung von Anlageportfolios, Performance Reporting, Datenaggregation, Abgleich, Rechnungswesen, Compliance sowie Risiko- und Auftragsmanagement. Täglich tätigen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und staatliche Behörden anhand der zuverlässigen Daten von Clearwater effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 7,3 Bill. USD an Vermögenswerten. Dies schließt sowohl traditionelle als auch alternative Anlageformen ein. Weitere Informationen über Clearwater finden Sie unter clearwateranalytics.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502063/4756130/Clearwater_Analytics_v3_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-alternative-capital-team-von-axa-xl-wahlt-clearwater-analytics-als-anbieter-fur-investment-accounting-services-302170231.htmlPressekontakt:Claudia Cahill,Head of Communications und PR,+1 208-433-1200,press@clearwateranalytics.comOriginal-Content von: Clearwater Analytics, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155365/5799359