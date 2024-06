Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch freundlich auf die US-Inflationsdaten reagiert. Für den DAX ging es um 1,42 Prozent auf 18.630,86 Punkte hoch. Damit machte der Leitindex die Verluste der vergangenen drei Handelstage fast wett - am Dienstag hatte er noch ein Fünfwochentief markiert. Der MDAX schloss zur Wochenmitte 1,19 Prozent fester bei 26.772,92 Punkten.Die Verbraucherpreise in den USA für den Mai zeigten eine überraschende Abschwächung der Teuerung gegenüber dem Vorjahr. Beobachter hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...